Spionfoto: Næste Mercedes CLS bliver lav og bred

De nuværende V6-motorer udfases til fordel for mærkets nyudviklede 6-cylindrede rækkemotorer, mens den kendte 2,1-liters diesel afløses af en ny 2-liters, der skal have et markant lavere forbrug og støjniveau.

Som i E-klasse bliver to store digitale skærme standard. Den placeret bag rattet vil blive frit konfigurerbar.