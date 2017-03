Spionfoto: Her er Putins nye limo

Den russiske handels- og industriminister Denis Mantrurov bekræfter, at et team fra Porsche i øjeblikket er i Rusland for at assistere med udviklingen af Kortezh's drivline.

Om der er tale om den turboladede V12'er, som var i medierne i oktober 2014, står ikke helt klart, men russiske medier skriver, at motoren vil blive kraftigere end konkurrenterne

Putin bliver en af de første kunder, der får en Kortezh leveret.