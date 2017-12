Spionfoto: Ford driller selv med ny Focus

Hvor bliver den nye Ford Focus af?

Den nuværende model blev introduceret i 2011, og trods et større ansigtsløft i 2014 er det ved at være en gammel model.

Så her er den nye, og måske i erkendelse af, at Ford er sent ude med afløseren, driller Ford selv med den nye endnu ikke viste model, ved at køre rundt i den omkring fabrikken i Køln, med en spøjs bemaling og et hashtag "TimeToFocus" på bilen.

Og det gælder i øvrigt både den 5-dørs hatchback og den 4-dørs sedan, som tydeligvis bliver mere coupé-agtig end forgængeren.