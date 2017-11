Spionfoto: 2018 Mercedes A-klasse fanget uden forklædning

Vor tyske partner Automedia har fanget den ellers tophemmelige kommende A-klasse uden forklædning. Den skarpe orange lakering antyder, at det er en bil, der skal smadres i crashtest på fabrikkens eget sikkerhedscenter eller hos Euro NCAP.

Stort set alle nye bilmodeller lanceret de seneste år har været større end deres forgængere, og det er også tilfældet for den kommende A-klasse. Ifølge Automedia vokser den især i bredden i forhold til forgængeren (W176) fra 2012.

Prototypen ser ikke ud til at være længere end den nuværende A-klasse, men den skal være væsentlig mere rummelig som følge af den nyudviklede MFA-platform. Det sker ved at flytte motoren en smule frem og ned, og ved at placere sæderne lavere i kabinen. Bagagerummet vokser og får en større åbning.