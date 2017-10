Spar over 100.000 kr. på din næste Jaguar eller Land Rover

Endelig kom der vished om bilpriserne. Rundt omkring i landet ånder bilforhandlerne lettet op, og glæder sig til igen at se kunder i butikken.

Men, mens de private bilkøbere nu endelig igen kan gå ud og købe biler med attraktive rabatter, er markedet for privat - og erhvervsleasing stadig udfordret.

Det betyder, at de biler der var tiltænkt erhvervskunderne, der ikke kigger på listeprisen, men derimod på den månedlige leasingydelse, venter på kunder.

– Vi har endnu ikke fuldstændig klarhed over, hvad den nye afgift betyder for leasingmarkedet – det er der ingen der har, siger landedirektør i Jaguar Land Rover Michael Lund, der dog ikke har tænkt sig at sidde med hænderne i skødet og vente på ”godt vejr”.

Jaguar og Land Rover i Danmark har nemlig valgt, at usikkerheden på erhvervsmarkedet skal komme potentielle private købere til gavn - og endda mere til.

– Det er ingen hemmelighed, at vi har en række biler på vej til Danmark, der har været øremærket til leasingmarkedet. Men da det jo står stille, vil vi slå to fluer med et smæk. På den ene side sørge for, at de biler kommer ud at køre, og på den anden side tiltrække Jaguar og Land Rover kunder med attraktive priser, siger Michael Lund.

Efter omlægningen af registreringsafgiften faldt de fleste Jaguar og Land Rover med mange tusinde kroner, men for at tiltrække de private købere har Jaguar Land Rover i Danmark valgt at giver endnu mere ”rabat” på udvalgte modeller i en begrænset periode.