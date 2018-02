Snøft! Derfor stopper produktionen af den 852-hestes Dodge Demon

En af de vildeste biler, der nogensinde er kommet på markedet, adlyder det lange navn: Dodge Challenger SRT Demon. Det ligner en gadebil, men under huden lugter den mere af en racerbil bygget til dragstrip'en end en bil, som du tager på søndagstur i. Motoren er en 6,2-liters V8 Hemi-motor med kompressor og vanvittige 852 hk!?! Only in America, har vi næsten lyst til at sige...

Fra starten har Dodge sagt, at der kun skulle produceres 3.300 eksemplarer af modellen. Virkeligheden er dog, at Dodge sagtens kan sælge flere, for alle bilerne blev revet væk på rekordtid.

Demon-modellen er en 2018-model, og rygterne har i et stykke tid svirret om, at modellen skulle fortsætte sin produktion i 2019, hvor der ville blive bygget endnu flere eksemplarer. Nu har Dodge dog selv været i medierne for at kommentere på rygterne.