Smugkig på ny SUV fra Mitsubishi

På det kommende Geneve Motorshow i marts viser Mitsubishi deres nye SUV – den første i en række af flere nye Mitsubishi-modeller.

Med den helt nye coupe-lignende SUV tilføjes yderligere en SUV til Mitsubishi's modelprogram. Det sker som led i Mitsubishi's plan om at udvide modelprogrammet, så et bredere publikum kan tiltrækkes.



Vi kender endnu ikke størrelsen eller nogen specifikke detaljer på for bilen, men afhængig af størrelse, så kunne meget godt tyde på, at Mitsubishi forsøger at gafle kunder fra Nissan Juke/Qashqai eller Toyota CH-R/RAV4.

Om det vil lykkes må tiden vise, men en ting er sikkert; hele segmentet for crossover/SUV'er er steget markant de seneste år, og udviklingen lader til at fortsætte.