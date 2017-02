Smugkig: Her er 5 nye biler, du ikke må se endnu

BMW's næste model i i-serien for miljøvenlige biler bliver i5. Oprindeligt var det planen, at i5 skulle være en eldrevet konkurrent til familiebilen VW Touran, men det bliver en femdørs hatchback. Proportionerne svarer til den næste generation af 3-serie, men der bør være væsentligt bedre plads i kabinen som følge af opbygningen med en kompakt elmotor og et batteri i bunden.

Kabinen bliver designet i samme stil som i3 og i8 med avancerede komposit- og plastmaterialer for at gøre bilen så let og miljøvenlig som mulig. Der vil ifølge Autobild blive anvendt mere kulfiber i konstruktionen end i mærkets øvrige biler.

Målet er en køreklar vægt på maks. 1.500 kg og den hidtil laveste vindmodstand i en serieproduceret BMW. Den 100 pct. batteridrevne udgave får omkring 225 hk, og den reelle rækkevidde skal være over 400 km for at matche konkurrenterne.

Udgaven med turforlænger får 3- eller 4-cylindret benzinmotor som supplement til elmotoren, og en systemydelse på omkring 400 hk. BMW vil markedsføre i5 med en ambitiøs kampagne i Kina og Nordamerika, men den vil også blive målrettet de europæiske markeder. Planen er at bygge 30.000 stk. om året fra 2019.