Smalt program - stor succes: Lamborghini har fået fart på tyrene

Det er selvfølgelig den “billige” Huracán, der står for det meste af salget. Med 2.353 solgte biler sætter den sig på knap 70% af det totale salg. Storebror Aventador solgte 1.104 stk.

1.041 biler blev sendt direkte over Atlanten til USA, som var det marked, der solgte flest biler. Men en generel velstandsstigning rundt om i verden sikrer, at der hele tiden kommer flere og flere, som er i stand til at købe Lamborghini’s biler.

– Det er en sand holdsejr, og det bliver endnu mere imponerende, da vi på samme tid ikke kun er igang med at udvikle vores to eksisterende modeller, men også arbejder på et stort kvantespring i vores produktporteføje med vores trejde model-linje, siger CEO Stefano Domenicali i en pressemeddelelse.