Skør nordmand: Kører taxa i sin Ford Focus RS med 350 hk

Afstandene i Norge kan være store, og med offentlig transport kan det være en langsommelig proces at komme rundt. Derfor er lokale taxafirmaer livsnødvendigt i de mere øde områder. Men at køre taxa i de norske fjelde behøver på ingen måde at være kedeligt. Bare spørg Evald Jåstad, som kører taxa i byen Odda. Han bruger nemlig en Ford Focus RS til jobbet. Jep, du læste rigtigt. Evald kører taxa i en babyblå Focus RS med 350 hk og firehjulstræk.