Skoda runder flot milepæl

Populære modeller

Med et samlet produktionstal på bare 172.074 biler i 1991 forud for samarbejdet med VW Group er der for alvor kommet gang i produktionen siden.Skoda har netop produceret bil nr. 15 mio. – og blandt de mest populære modeller er Skoda Octavia med 5,6 mio. eksemplarer, mens den lille hatchback og stationcar, Fabia , indtager andenpladsen med omkring fire mio. byggede biler.Også luksusbilen Skoda Superb er på listen over biler produceret i højt antal – siden introduktionen i starten af nullerne er det blevet til lige over én mio. biler fra fabrikken.