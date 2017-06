Skarpladt Jaguar: Briterne går på BMW M3-jagt...

Det er kun taget og de forreste dørpaneler, som kommer fra den almindelige Jaguar XE, eller er alt nyt. Kulfiber har været det foretrukne valg både udvendig og indvendig. Der er blevet arbejdet meget med aerodynamikken af flere årsager. Dels for at give bilen bedre downforce og derved greb, men det har også været en udfordring at få en 4-dørs sedan til at køre over 320 km/t.

Modsat rivalen M4 GTS, som har baghjulstræk, har Jaguar valgt at udstyre Project 8 med firehjulstræk for at kunne håndtere alle kræfterne. Det sender op til 30 pct. af kræfterne til forhjulene, mens resten sendes til baghjulene. Alt sammen sker via den opgraderet 8-trins automatgearkasse, som er udviklet af den tyske gearkassespecialist ZF.

For at sikre at bilen kan stoppe igen, har Jaguar allieret sig med bremseproducenten Brembo, som leverer gigantiske kulfiberbremser til Project 8.