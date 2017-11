Skarpe leasingpriser på din nye VW Polo

Den findes selvfølgelig også i en række basisvarianter. Polo er født med mere af det hele og allerede i laveste udstyrstrin – Trendline – nyder du godt af udstyr som LED kørelys, Fartpilot, infotainmentsystem med 8” touchskærm og Bluetooth-interface til mobiltelefonen. En Polo Trendline med DK pakke (aircondition, forsæder med varme og multifunktonslæderrat), metallak og 95 hk 1,0 TSI-turbomotor kan privatleases for en månedlig ydelse på 2.399 kr. og en førstegangsbetaling på 15.000 kr. ved en leasingaftale, der løber over 36 måneder og med op til 15.000 km kørsel om året.

For en månedlig ydelse på 2.449 kr. kan du vælge Polo i Comfortline-versionen, der har udstyr som el-sidespejle med varme, læderbeklædt multifunktionsrat og en DK-pakke med klimaanlæg, tonede ruder bag, regnsensor og automatisk nedblændeligt bakspejl.

Ønsker du både mere motorkraft og mere udstyr, kan du for en månedlige ydelse på 2.599 kr. og en førstegangsbetaling på 15.000 km sætte dig bag rattet af en Polo 1,0 TSI med 115 hk og Highline-udstyr, der blandt andet omfatter parkeringssensorer for og bag, hvid LED-ambientebelysning, tågeforlygter med statisk kurvelys, 15” letmetalfælge samt en DK-pakke. Kørekomforten kan få et ekstra nøk op, hvis du vælger Polo med DSG-gear for beskeden merpris på 200 kr. i den månedlige ydelse.