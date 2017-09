Nye bilafgifter: Skal jeg også betale mere i ejerafgift?

Reduktionen i registreringsafgiften er, som du kan læse i vores guide, markant.

Den høje takst på 150 pct. afgift er ganske vist uændret, men den lave takst på 105 procent er sænket til 85 pct. Samtidig er grænsen for overgangen fra lav til høj takst hævet fra 106.000 kr. til 185.000 kr.

Det regnestykke blev hurtigt kendt. Det tog lidt længere, før en forhøjelse af den årlige ejerafgift blev kendt.

Ejerafgiften var i spil for at finansiere noget af lettelsen i registreringsafgiften, og der er stigninger på vej. Men kun for nye biler. Der er ingen ændringer for biler, der allerede er på markedet.

Afgiften stiger

Den årlige ejerafgift hæves grundlæggende med 500 kr. om året i alle kategorier for biler, der sælges på den nye afgift. Samtidig er der indført en stribe nye kategorier, som udvider skalaen.

Før gik skalaen kun til 20 km/l for benzinbiler og 32,1 km/l for dieselbiler. Nu er skalaen hævet og opdelt op til 50 km/l for benzinbiler og 56,3 km/l for dieselbiler. Se listen herunder.

Den forhøjede ejerafgift gælder kun for biler solgt efter den 3. oktober 2017, og dermed for biler solgt med den nye registreringsafgift.

Biler solgt før 3. oktober beholder den gamle sats, hvilket i nogen grad kompenserer for det eventuelle fald i brugtværdien, som indehavere af nyere biler kan blive udsat for.