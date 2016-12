Sig goddaw til den nye VW Tiguan Allspace

Det er ikke fordi, man bliver overrasket over designet. Det er i grove træk bare en almindelig Tiguan med en længere akselafstand. Men den kan muligvis fylde et hul på det danske marked, som er opstået, efter at Volkswagen Danmark ikke har valgt at importere den store VW Touareg mere. Der er dog stadig et stykke op til den store Touareg-SUV, som kan fås med luftundervogn og større motorer.

Den nye Tiguan Allspace kommer som udgangspunkt ikke til at få andre motorer, end hvad der allerede findes i den almindelige Tiguan. Det betyder, at der vil være en stribe diesel- og benzinmotorer at vælge mellem, samt om bilen skal have forhjulstræk eller firehjulstræk, og om du selv skal skifte gear via en 6-trins manuel gearkasse, eller om du hellere vil have hjælp af en 7-trins DSG-gearkasse.