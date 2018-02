Seat er klar med 300-hestes Ateca Cupra

Seat’s mellemstore SUV Ateca kom til Danmark i 2016 som en fætter til den lidt større VW Tiguan.

Ateca fås i dag i tre udstyrsversioner fra 249.900 kr. for en 1,0 TSI Reference til 474.440 kr. for en 2,0 TDI 190 4x4 Excellence, men der er to yderligere udstyrstrim på vej: Ateca FR og Ateca Cupra.

FR-trim i flere motorvarianter

I første omgang kommer FR-versionen med et mere sportsligt udtryk. Bagtil er kofangeren indfarvet i bilens farve, og øverst er der en lille hækspoiler. Tagrælingerne er blanksorte ligesom kølergrillen. Fortil er nye LED-tågelygter, og i kabinen er her Alcantara-sæder og et sportsligt læderrat.

Ateca FR vil blandt andet kunne fås med 2,0 TSI-motor og 190 hk.

Danske priser og introduktionstidspunkt er endnu ikke oplyst, men vi forventer at se bilen herhjemme i løbet af foråret.