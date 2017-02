Se prisen: Nu kan du privatlease Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo vil gerne lege med på leasingmarkedet, og de har netop frigivet deres pris på privatleasing af den nye Giulia. Modellen, som du kan lease, er en af de mere attraktive udgaver, idet du får en 2.0-liters turbo-benzinmotor med 200 heste, en 8-trins automatgearkasse og fint udstyrsniveau.

Leasingaftalen hos Alfa Romeo løber over 24 måneder og med et samlet maximum på 30.000 kilometer i perioden. Førstegangsydelsen er 29.995 kroner, og den månedlige ydelse er 4.695 kr. Den samlede pris over 24 måneder er 143.425 kr.

Udstyret i Giulia 2.0 Turbo benzin Super omfatter blandt andet 17” alufælge, indtræk i dellæder, to-zone klimaanlæg, regn- og lyssensol, fartpilot, læderrat med startknap, Alfa DNA-system, infotainmentsystem med 6,5” skærm, Bluetooth og 8 højtalere, automatisk nødbremse og vognbanealarm.

De tyske konkurrenter

Til sammenligning har vi kigget nærmere på Audi og BMW, hvor der er taget udgangspunkt i en A4 Limousine (190 hk) og en BMW 320i (184 hk).

Audi A4 Limousine 2.0 190 hk med 7-trins S-tronic

Førstegangsydelse: 35.000 kr.

Månedlig ydelse: 4.745 kr.

Samlet pris over 36 mdr.: 205.820 kr.

BMW 320i Sedan 2.0 184 hk med Steptronic

Førstegangsydelse: 30.000 kr.

Månedlig ydelse: 5.120 kr.

Samlet pris over 36 mdr.: 220.215 kr.

Bemærk: Leasingaftalen hos BMW og Audi er baseret på 36 måneder, mens den hos Alfa Romeo er 24 måneder. Derudover kører BMW’s leasingaftaler med 20.000 km om året, mens Audi og Alfa Romeo giver 15.000 km.