Se med hér: Lamborghini Urus bliver præsenteret kl. 18.00

At Lamborghini laver en SUV kom som en overraskelse for mange, da det ikke umiddelbart ligger mærkets DNA. Men når man begynder at se på, hvem der i virkeligheden står bag Lamborghini, er overraskelsen måske ikke så stor alligevel.

Det er Volkswagen-koncernen, som er bagmand bag alle beslutningerne hos Lamborghini, og de har både teknologi, platform og motorer til at få en Lamborghini SUV til at lykkes.

Der er store forventninger til Lamborghini Urus. Lamborghini har en plan om at bygge 1.000 biler i 2018 og yderligere øge produktionen til 3.500 biler i 2019. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men når man ser på, at Lamborghini i 2016 totalt set producerede 3.457 biler, svarer forventningen til 2019 til en fordobling – alene på én model.

Lamborghini begyndte allerede i april med en for-produktion på fabrikken i Sant’Agata et stenkast fra Ferrari’s hovedkvarter i Maranello, og udviklingsmodeller er blevet spottet flere gange. De har også været forbi Danmark - nærmere bestemt Tilst.

Når Lamborghini Urus kommer på markedet i løbet af 2018, forventes prisen at ende på omkring 3,5 mio kr. på danske plader.