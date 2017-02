SUV'er er det nye sort, hvilket også er grunden til at alle de eksklusive bilfabrikanter arbejder på at udvikle nye modeller i den bilklasse. Bentley har gjort det, Maserati har gjort det, og nu ser det endelige ud til, at Lamborghini også er lige på trapperne med deres nye Urus.

En af vores læsere, Johan Hentze, har i hvert fald netop spottet en camoufleret prototype af Lamborghini Urus, som var inde at tanke på den lokale Circle K-station. Bilen er højst sandsynligt på vej mod nord for at blive vintertestet.