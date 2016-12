Se billederne: Kia afslører 3. generation af Picanto

For Kia-entusiaster og mikrobil-brugere er der netop landet en tidlig potentiel julegave i redaktionens indbakke. De første billeder af den nye Picanto er netop offentliggjort, og det tyder på, at det sydkoreanske bilmærke har taget et pænt trin op ad design-stigen.

I den medfølgende pressemeddelelse beskriver Kia's danske importør bilen således:

– Den nye Picanto kombinerer et ungdommeligt og energisk nyt udvendigt og indvendigt design med et større potentiale for at personalisere sin bil – både interiør -og eksteriørmæssigt. Ved at bevare sine karakteristiske kompakte dimensioner giver den nye Picanto en mere assertiv holdning gennem mere dristige linjer og en levende farvepalette.

Bortset fra at vi her på redaktionen lige var nødt til at slå assertiv* op, så er vi tilbøjelige til at give Kia-folkene ret i, at de har ramt noget interessant med det nye design.