Salget af Urus overrasker selv Lamborghini-boss

Det var med en indbygget risiko for devaluering af Lamborghini´s værdi som brand at Urus blev præsenteret. De notorisk upraktiske superbiler fra den italienske producent har ry for at være aldeles kompromisløse med fokus på sport og design, så det var vigtigt for Lamborghini at kunderne tog godt imod den nye praktiske Urus.

Det ser ud til at være lykkedes og nogle af de lande hvor Urus sælger bedst er Rusland og Indien. En forklaring på at det er netop her kunderne køber Urus, kan være at vejnettet i disse lande er i så ringe forfatning, at en traditionel Lamborghini simpelthen er umulig at anvende.