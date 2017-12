Saleen går nye veje med deres næste sportsvogn

Forklaringen på hvorfor Saleen har skiftet fokus ligger i høj grad i, at de har fået en kinesisk investor, Jiangsu Saleen Automotive Technology Group ejer rettighederne til et andet bilkoncept - nemlig det forhenværende tyske sportsvognsprojekt Artega.

Selvom konstruktionen er helt ny, kan vi ikke lade være med at se utrolig mange ligheder mellem den nye Saleen S1 og Artega GT.

Artega GT var drevet af en 3,6-liters VR6-motor fra VW Passat R36. Men meget tyder på, at kinesiske Jiangsu Saleen Automotive Technology Group forsøger at udnytte synergien mellem deres investeringer.

Til at starte med vil Saleen S1 blive bygget i Nordamerika, men produktionen flyttes gradvist til Kina, og den kinesiske fabrik skal i fremtiden stå for produktionen af en række endnu ikke offentliggjorte Saleen-modeller. Prisen for at anskaffe sig en Saleen S1 ligger på ca. 630.000 kr. før dansk moms og afgift.