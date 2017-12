Sådan gør Sydafrika’s trafik autonome køretøjer bedre

Den sydafrikanske trafik er et eksempel på, hvor vigtigt det er at indsamle erfaringer fra hele verden, når autonom teknologi rulles ud på vejene, så der tages tilstrækkelig hensyn til lokale forhold. Derfor tester Mercedes-Benz automatiseret teknologi på fem forskellige kontinenter. På den måde indsamles værdifuld og afgørende viden til den løbende udvikling af teknologierne.

I løbet af de seneste syv år har Mercedes-Benz udført flere end 5.000 testkørsler på kørselsassistentsystemer i hele verden. Over 175 køretøjer har tilsammen kørt omkring 9,5 mio. km i Europa, USA, Kina, Australien og Sydafrika, og der er blevet foretaget ca. 1,2 mio. målinger under kørslerne på offentlig vej og i rigtige trafiksituationer.

CASE – på vej mod autonom kørsel

Autonom kørsel er én af i alt fire strategiske områder for fremtiden, som udgør en integreret del af den officielle strategi for Daimler AG. De fire bogstaver i CASE står for netværk (Connected), autonom kørsel (Autonomous), fleksibel brug (Shared & Services) samt elektrisk fremdrift (Electric). Målet er at skabe intuitiv mobilitet for kunderne gennem intelligent sammenkædning af alle fire CASE-områder.