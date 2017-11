Så hvad er bedst med de nye bilafgifter: Køb eller leasing?

”Det kan bedst betale sig at privatlease, hvis man ikke kører mere end 15.000 km om året, eller hvis man kun ønsker at have bilen i 1-2 år. Begynder vi at nærme os de tre år eller mere, kan det bedst betale sig at finansiere bilen, enten med eller uden udbetaling. Med udbetaling vil selvfølgelig altid være at foretrække, men tabet ved at sælge en ny bil inden for de første tre år er simpelthen for stort," siger Rene Carlberg fra ViaBiler i Valby.

"Jeg havde en kunde, Daniel, som kørte 25.000 km om året. Da vi regnede sammen, hvad det ville koste at privatlease kontra at finansiere uden udbetaling (og med servicekontrakt osv.), fandt vi frem til, at det bedst kunne betale sig at finansiere bilen. Hvis man derimod kører fx 10.000 km om året, vil det være en økonomisk fordelagtig løsning med privatleasing. Når man har leaset en bil, vil jeg anbefale, at man tegner en tilbageleverings-garanti igennem IF Forsikring", lyder det.