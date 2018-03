Så er freden forbi for Tesla: Her er Jaguars første elbil

I-Pace tager det bedste fra sportsvogne, hatchbacks og SUV'er. Designer Wayne Burgess forklarer, at drivlinen med batteri i bunden og manglen på udstødningsrør, transmission og gearkasse giver helt nye muligheder for designerne, hvilket de udnytter til at starte forfra.

Med et 'cab forward'-design med de fem sæder placeret langt fremme er det muligt at lege med proportionerne og skabe en ny, moderne biltype.

Kabinen i I-Pace er på størrelse med en Jaguar XJ med lang akselafstand, mens bilens ydre mål er lidt mindre end SUV'en Jaguar F-Pace.

0-100 tiden er 4,8 sekunder i standardudgaven, og rækkevidden 480 km. Det er vel at mærke i den nye WLTP-norm, der svarer til almindelig blandet kørsel, og ikke den teoretiske NEDC-norm, som har fået kritik for at være urealistisk.

Den maksimale ydelse fra elmotoren er 400 hk og et moment på 700 Nm.

Danske priser

For danske købere af en premiumbil er Jaguar I-Pace interessant uanset om man vil erhverve den som privat- eller firmabil.

Beskatningspriserne starter ved 606.999 kr. for en I-Pace S inklusive montering af en ladestander på købers adresse. For 599 kr./mdr. får man fri adgang til strøm derhjemme og fra et netværk af offentlige ladestationer fra Stavanger til Hamburg.

Beskatningspriserne for de næste udstyrsversioner er:



I-Pace SE: 673.000 kr.

I-Pace HSE: 720.000 kr.

Udstyrsniveauet i de tre trin svarer til Jaguars øvrige modeller.

En beskatningspris på godt 600.000 kr. for en eldrevet og helt nyudviklet premiumbil betyder, at drivformen skal overvejes i forhold til benzin-, diesel- og hybridbiler.

Kontantpriserne

I-Pace S: 740.880 kr.

I-Pace SE: 821.880 kr.

I-Pace HSE: 880.883 kr.