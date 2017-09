Så er der nye priser fra Audi

Regeringens og Dansk Folkepartis forslag om nye bilafgifter betyder lavere priser på især biler i mellemklassen. Men også dyrere biler får en mindre fordel.

- Hos Audi er vi glade for, at der endelig er landet en aftale efter flere ugers forhandlinger, selvom forslaget stadig tager udgangspunkt i en værdibaseret afgiftsberegning, og vi aldrig har lagt skjul på, at vi hellere så en teknisk baseret afgift, der i højere grad tilgodeser biler med sikkerhedssystemer og god brændstoføkonomi. Vi håber dog på, at den ekstra luft i budgettet, som afgiftsændringen vil give alle vores kunder, vil blive brugt på at tilvælge nogle af vores mange avancerede førerassistentsystemer, der er med til at øge sikkerheden og mindske brændstofforbruget, siger Lars Kornelius, direktør for Audi Danmark.

Guide: Her er de nye afgiftsregler

Audi arbejder på nye prislister, men har sendt os denne foreløbige oversigt over hvad ændringerne betyder for nogle af de mest populære modeller, hvis de bliver vedtaget i den nuværende form: