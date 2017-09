Rygtebørsen: Har Porsche netop slået rekorden på Nürburgring?

I lang tid havde Porsche teten med hyperbilen 918 Spyder, som kunne køre en runde på Nürburgring på 6:57.00 sek. Det er en ekstremt hurtig tid, og helt klart noget, der ville give de fleste racerkørere svedige håndflader, hvis de skulle efterprøve det.

For nylig kom Lamborghini dog ind fra højre med den nye 640-hestes Huracán Performante, som angiveligt skulle kunne nappe en omgang på bare 6:52.01 sek. Der er hele 28 sekunder hurtigere end en standard Huracán. Dermed blev Huracán Performante den hurtigste gadebil rundt på Nordsløjfen.

"Bridge to Gantry", som er en hjemmeside med særligt fokus på nyheder fra Nürburgring, har dog netop observeret, at Porsche ved flere lejligheder har lejet banen for at prøve at sætte en omgangstid. Interessant nok har en fotograf skudt billeder af den samme 911 GT2 RS med samme nummerplade flere gange i løbet af en aften og på præcis samme sted. Ved hjælp af tidskoden på billedet kunne de fastslå, at der var gået under syv minutter fra bilen var der, til den kom tilbage efter at have kørt en runde.