Rolls-Royce søger lærlinge

“Jeg er begejstret over at kunne meddele, at vi hyrer et rekordstort antal lærlinge i år. Vi er fokuserede på at udvikle fremtidens talenter, og med lanceringen af vores nye høje luksusbil, Cullinan, er 2018 et særligt spændende år at indlede en karriere hos Rolls-Royce Motor Cars," siger Torsten Müller-Ötvös, CEO for Rolls-Royce Motor Cars.

Sådan ansøger du

Alle unge med en drøm om at arbejde med produktion og udvikling af biler er velkomne til at ansøge om en plads som lærling.

Det foregår på www.rolls-roycemotorcars.com/careers med deadline for ansøgning 14. marts 2018.