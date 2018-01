Rolls-Royce åbner dansk forhandler i Vejle

Eksisterende og kommende ejere af Rolls-Royce behøver ikke længere at tage til Berlin eller Stockholm for at at få autoriseret service.

Vi skyder fem hurtige spørgsmål af til mærkets repræsentant i Danmark, Alexander Wisler, der er Sales Executive for Rolls-Royce i My Garage A/S i Vejle.

Hvad er planen?

"Planen er, at My Garage i første halvår af 2018 kan tilbyde autoriseret service samt salg af nye Rolls-Royces i Danmark. I en årrække har danske Rolls-Royce-kunder været henvist til udenlandske aktører, men vi mener, at mærket supplerer vores øvrige aktiviteter rigtig godt. Vi har i skrivende stund tre nye biler i ordre til danske kunder og formidler og sælger også allerede brugte Rolls-Royces."