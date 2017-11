Rimac Concept Two har en klar plan om at slå Tesla Roadster!

Rimac har dog et es i ærmet, og i 2018 præsenterer de en ny model, som angiveligt får endnu flere muskler end de 1.073 hk, der gemmer sig under hjelmen på Concept One, og den skal lægge arm med Tesla´s nye Roadster.

Det nye el-monster fra Rimac har været under udvikling i et par år og bliver bygget fra bunden. Den vil altså ikke have mange dele tilfælles med Concept One.