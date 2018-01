Privatleasing på vej tilbage: Citroën C1 fra 1.595 kr. per måned

Andelen af nye biler, finansieret som privatleasing, faldt i 2017 med 2,3 pct. så andelen i alt udgjorde 12,5 pct. af det samlede salg af nye personbiler.

Det forsigtige fald dækker dog over det decideret styrtdyrk, efter at forslaget om ny registreringafgift (kaldet L4) blev lanceret den 4. oktober 2017. Fra da af faldt privatleasing-andelen med 61.9 pct. resten af året.

Peugeot har tidligere været førende på det marked, men i 2017 var det VW, der tog teten med et samlet privatleasingsalg på 8.156 styk. Peugeot kom på 2. pladsen med 3.550 og Toyota på 3. pladsen med 2.549.

Efter L4-mavepusteren ser det dog ud som om, at nogle mærker er ved at genopfinde formelen.

Peugeot har klart meldt ud, at man ikke længere satser på privatleasing. Kunder i Peugeot's forretninger bliver i stedet mødt med gode finansieringstilbud.

Søstermærket Citroën, der i Danmark har hjemme hos samme, private importør, er derimod klar med nye privatleasingtilbud.

I forbindelse med januars åbent hus-arrangementer relancerer Citroën privatleasing på flere versioner af både C1 og C3, startende med 1.595 kr. per måned med 4.995 kr. i engangsydelse for en C1, men nok så interessant 1.995 kr. med samme udbetaling for en C3. Se tilbudene her.

Citroën er dog endnu ret ene om at køre kampagne for privatleasing ved januars åbenthus-arrangementer.

