Privatleasing er på banen igen

Hvad er konsekvensen af de nye bilafgifter for dig, der kører leasingbil? Det er nemt at svare på: Der er ikke nogen. Eksisterende kontrakter bliver ikke berørt.

Men hvad så, hvis du overvejer en ny kontrakt eller overvejer at anskaffe dig en leasingbil i stedet for at købe én?

I mere end fire uger i efteråret var leasingmarkedet lammet på grund af den ændring af bilafgifterne, regeringen havde rodet sig ud i. Nu er de fleste selskaber ved at have en form for overblik over den ekstremt indviklede Registreringsafgiftslov, som regeringen endnu engang piner og plager i stedet for at starte forfra med en simpel og gennemskuelig lovgivning.

Hvad sker der med priserne?

For privatleasingmarkedet generelt er de månedlige ydelser nogenlunde uændrede, mens udbetalingerne mange steder er steget en anelse. Det er konklusionen på en rundringring i branchen, vi har foretaget.

De nye bilafgifter betyder, at registreringsafgiften på populære mellemklassebiler som Peugeot 308 er faldet. Til gengæld har regeringen forsøgt at gøre det umuligt for leasingbranchen at trylle med afgifterne for at tjene penge, hvilket gør leasingbiler dyrere.

Dermed lander priserne cirka på samme niveau som før, hvilket er godt nyt for dem, der foretrækker at lease frem for at købe.