Premiere: Nu kan du opleve den nye Renault Scenic

Den første Renault Scenic blev præsenteret i 1996. Det var en første model i det segment, som vi idag kender som MPV. Scenic’en er med tiden blevet en populær herre, og der er knap 20 år efter solgt intet mindre end 5 millioner eksemplarer.

Nu er den fjerde generation landet på det danske marked, og med 20” hjul, et lavere og slankere design kandiderer den til at blive en af klassens frækkeste drenge.

Priserne begynder ved 239.900 kroner for den korte version og 299.900 kroner for den store syv-personers. Vil du vide mere om de to modeller, har vi tidligere på året besøgt Frankrig, hvor Daniel testede de to franske familiebusser.

Der er åbent hus hos de danske forhandlere i weekenden 4. og 5. februar.