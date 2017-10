Praktisk hverdagskøretøj med superbilspræstationer

Med en RXR følger et bur som øger bilens stabilitet og stivhed, og der følger også et par sæder i kulfiber med sekspunkts-seler. RXR er samtidigt gjort lavere og bredere for at håndtere de mange kræfter på fortsat sportslig manér. Her bidrager de store Pirelli PZero Trofeo R dæk også i størrelsen 305/30ZR20 og 315/30ZR21. Bremserne har selvfølgelig skiver i kulfiber.