Portofino: Ferrari's nye hverdagsbil i første test

Hvem er konkurrenterne?

Der findes ingen andre 2+2 frontmotor V8-biler med 600 hk, så Portofino har ingen direkte konkurrenter, og ikke mindst de to bagsæder, som ganske vist kun rummer børn op til 140 cm, adskiller den fra flere af de konkurrerende mærkers bud i denne klasse.

Mest nærliggende er Porsche 911 Turbo cabriolet, som også koster det samme.

Hvordan kører den?

Overraskende almindeligt - af en Ferrari at være.

Portofino er letkørt både som brugsbil og ud til grænserne, hvor den, som de øvrige modeller i Ferrari-programmet, er har en vidunderlig evne til at gøre en jævn chauffør god.

0-100 km/t på 3,5 sekunder føles voldsomt, men effektudviklingen er så jævn og let at bruge, at man hurtigt rammer omdrejningsbegrænseren ved 7.500 o/min. Med mindre man holder den fremragende 7-trins sekventielle gearkasse i "auto", for så klarer den sagerne.

