Den nye Yellowbird er noget af det frækkeste vi længe har set

Det lader til, at tyske Ruf er tilbage i topform. Ved dette års Geneva Motor Show har de præsenteret en ny version af deres Yellowbird. En bil, der i slutningen af 80’erne blev betragtet som noget af det fedeste, du kunne få fingrene i.

Yellowbird’en blevet præsenteret for første gang i 1987. Den gik under navnet Ruf CTR og var baseret på en Porsche 911, men motoren var yderst modificeret og producerede derfor hele 469 hestekræfter, hvilket var en god portion ‘muller’ at rende rundt med i 87.

Vi skriver nu 2017 og det er således 30 år siden, at vi for første gang fik en Yellowbird at se. Nu har Ruf bragt den til live igen. Denne gang med et moderne kulfiber-chassis, specielfremstillet front og affjedring. Motoren er en 3,6-liters sekscylindret motor med to turboer, men denne gang leverer den ikke “kun” 469 heste. Tallet er vokset til 700, og med baghjulstræk og en manuel gearkasse er der lagt op til god gammeldags underholdning.