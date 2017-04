Porsche og Audi udvikler fremtidige modeller sammen

VW-koncernen har længe delt komponenter mellem de forskellige mærker, men den øgede konkurrence og behovet for teknologisk udvikling gør, at Porsche og Audi i fremtiden kommer til at arbejde endnu tættere sammen.

Helt præcist handler det om, at Porsche og Audi skal udvikle en fælles platform. Dels kommer udviklingen til at gå hurtigere, men det handler i ligeså høj grad om at spare penge i udviklingsprocessen.

– De bedste hjerner fra begge mærker vil sætte den fremtidige kurs for den teknologiske udvikling. Vi har mange fælles værdier, der alle sammen går ud på at jagte de bedste løsninger og tilbyde dem til kunderne, udtaler Audi’s bestyrelsesformand, Rupert Stadler.

De to mærker har hver sin force, som forenes. Porsche er mestre i at udvikle velkørende sportsvogne, hvor Audi er længere fremme i udviklingen af selvkørende biler med høj komfort.

Du skal ikke være bange for, at du ikke kan mærke forskel.

De to mærker er selvsagt meget opmærksomme på, at du ikke skal få fornemmelsen af, at du kører i en Audi, når det er en Porsche og omvendt.

– Vi vil udnytte ekspertisen fra begge mærker, og drage fordel af den synergi det har, hvor end det giver mening. Men vi vil også være meget opmærksomme på at bibeholde forskellen mellem de to mærker. En Porsche vil altid være en Porsche, og sådan vil det også være i fremtiden, udtaler Oliver Blume, bestyrelsesformand i Porsche AG.

Der er ingen tvivl om, at de to mærker nok skal få nogle gode fordele ud af samarbejdet. Men det ligner også en sparemanøvre fra VW, som står til at skulle betale nogle gigantiske erstatninger i USA på grund af dieselskandalen, og derfor har de brug for alle de penge i kassen de kan få.