Porsche genopliver gammel 911-model

Med 911 Carrera T genopliver Porsche det puristiske koncept med 911 T fra 1968: lavere vægt, manuel gearkasse med kortere udveksling og baghjulstræk med mekanisk spærredifferentiale på bagakslen, skal sikre maksimal køreglæde.

Den nye Carrera T er baseret på en standard 911 Carrera og yder 370 hk . ”T” står hos Porsche for Touring – og Carrera T er udstyret med flere udstyrsdetaljer, som ikke fås til en almindelig 911 Carrera. Det betyder, at den eksempelvis har en standardmonteret PASM-sportsundervogn med 20 mm sænkning, som normalt er ekstraudstyr.

Ingeniørerne hos Porsche har haft fokus på at sænke vægten, hvilket betyder, at bagruden og de bageste sideruder er fremstillet af plexiglas, og som en GT3 RS’eren er de indvendige dørhåndtag ufskiftet med røde stropper. Paradoksalt nok, så tilbyder Porsche at levere din Carrera T uden bagsæder, men det koster ekstra. Radio og naviation er ligeledes fjernet for at spare vægt. Resultatet er, at den tosæders bil med en egenvægt på 1.425 kg er 20 kg lettere end en tilsvarende udstyret 911 Carrera.