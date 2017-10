Porsche går på Tesla-jagt med den nye "Mission E"

Det er efterhånden over to år siden, at Porsche viste os sit første koncept af den elektriske Mission E. Nu har spionfotografer fanget en udviklingsbil nær Porsche’s testcenter ved Weissach i Tyskland. Som alle andre bilproducenter har Porsche forsøgt at maskere bilen, som blandt andet også inkluderer to falske udstødningsrør på bagkofangeren.

Porsche har planer om at udstyre bilen med et 800 volt-batteri, som eftersigende giver bilen en rækkevidde på 530 kilometer. En af de største udfordringer ved en el-bil kan være ladetiden, men ved hjælp af Porsche’s 800 volts lynlader-system, kan du lade 80 pct. af batteriet på 15 min, hvilket giver dig en rækkevidde på omkring 400 km.