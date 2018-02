Porsche fordobler investering i elbiler

Porsche har store forventninger til Mission E. I et interview med tyske Automobil Produktion siger bestyrelsesmedlem Albrecht Reimold:

”Vi har en stor tro på Mission E’s succes. Det betyder også, at vi gør alt, hvad vi kan for at udvikle produktionen af Mission E, så vi kan efterkommer vores store produktionsmål”

Starter med 20.000 biler om året

På fabrikken i Zuffenhausen ved Stuttgart har Porsche planer om at kunne producere omkring 20.000 Mission E hvert år. Men ifølge Albrecht Reimold, kan produktionsfaciliteterne godt klare en endnu højere efterspørgsel.

Porsche Mission E bliver 4-dørs coupe med fire enkeltsæder. Den kommer til at få en systemydelse på over 600 hk og en rækkevidde på mere end 500 km. Den accelererer fra 0-100 km/t på under 3,5 sek. og har en ladetid på ca. 15 min. for at opnå 80 % af batteriets kapacitet.

Porsche Mission E er planlagt til 2020 - hvilket vi ser frem til.