Porsche 911 GT2 RS sætter ny rekord på Nürburgring!

Den 20. september 2017 satte Porsche ny rekord for gadebiler på den 20,6 kilometer lange Nürburgring Nordschleife. Det skete med en standardudgave af den nye 911 GT2 RS.

Tiden på 6 minutter og 47,3 sekunder blev sat under overværelse af en officiel notar og overgik Porsche's egne forventninger.

- Da vi startede projektet gik vi efter at komme under 7 minutter og 5 sekunder. Det er takket være vores udviklingsingeniører, mekanikere og kørere, at det lykkedes at komme 17,7 sekunder længere ned, siger Frank-Steffen Walliser, Vice President for Porsche Motorsport og GT biler.

Rekordforsøg med to biler

Tyske Lars Kern (30) og britiske Nick Tandy (32) brød den hidtidige rekord for gadebiler på 6 min og 52,01 sekunder allerede i første forsøg. Herefter kørte de fem omgange på under 6 min. og 50 sekunder.

- Det er ikke kun rekordtiden, der demonstrerer bilens klasse, men også den stabile performance. Vi er stolte over, at tiderne blev sat af to biler med to kørere, siger Andreas Preuninger, Director for Porsche GT Model Line.