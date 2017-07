Porsche 911 GT2 RS: Her er alle detaljerne

Porsche har netop vist sin nye 911 GT2 RS frem for verdenspressen, og der er ingen tvivl om, at dette er noget af det hurtigste, vi nogensinde har set fra deres side.

Motoren er baseret på 3,8-liters-motoren i 911 Turbo S med 580 hk. For at opnå en højere ydelse har Porsche monteret et sat turboladere for at presse mere luft ind i forbrændingskamrene. Når de to turboer bliver sendt på hårdt arbejde, hjælper et sprinkleranlæg dem med at holde temperaturen nede. Der bliver ganske enkelt sprøjtet vand på ladeluftkøleren i stil med det, man gjorde på Subaru Impreza, hvor du havde en knap, hvor du kunne gøre det manuelt. På den måde bliver temperaturen af indsugningsluften sænket, hvilket giver højere ydelse.

Sidste gang Porsche lancerede en GT2 RS (997) havde den 620 hk og manuelt gear. Det var nok til at sende den fra 0-100 km/t på 3,5 sekunder, men nu har Porsche barberet 0,7 sekunder yderligere af den tid. Takket være 700 hk og Porsche's 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse (PDK) er 0-100 km/t-tiden nede på 2,8 sekunder, og topfarten er 340 km/t. Den nye GT2 RS bliver iøvrigt kun lanceret med PDK-gear, som kan betjenes med skiftepaler på rattet.

For at spare vægt har Porsche udviklet en ny udstødning i titanium, som sparer ca. syv kg sammenlignet med udstødningen på en standard 911 Turbo.