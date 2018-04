Populær automatgearkasse fylder 15 år

DSG-transmissionen har to koblinger, hvor kobling nummer 1 håndterer de ulige gear og kobling nummer 2 håndterer de lige gear plus bakgearet.

Fordelen er, at det er muligt hele tiden at have næste gear klar, inden der kobles ud fra det gear, som bilen aktuelt kører i. Kører bilen for eksempel i sjette gear, er syvende gear allerede gjort klart, men det er ikke aktivt endnu.

Så snart det ideelle tidspunkt for gearskifte opstår, åbner koblingen på sjette gear automatisk, mens den anden kobling lukker og pre-aktiverer syvende gear. Det skaber et overlap mellem åbning og lukning af de to koblinger, så skiftet sker på få 1/100 af et sekund, og derfor oplever du ikke nogle huller i trækkraften, når gearkassen skifter gear.