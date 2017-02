Her er din drømmebil, hvis du er vild med polske mikro-elbiler for to personer

Du har næppe hørt om Syrena før. Det er i hvert fald ikke et bilmærke, vi her på Bil Magasinet beskæftiger os med særlig ofte. Men det burde vi måske gøre? Det østeuropæiske bilmærke er i hvert fald utrolig stolte over deres nye mikrobil, som de netop har løftet sløret for.

Bilen er endnu ikke sat i produktion, men den vil blive bygget i Warszawa, og ifølge bilproducenten vil den blive "certificeret" til at transportere to personer plus en smule bagage.

Nixi-modellen vil ifølge Syrena "være baseret på de nyeste teknologiske innovationer", hvilket skal gøre det muligt at oplade batteriet på blot 15 minutter. I hvert fald op til 90 procent.