Peugeot Partner skifter navn og vil være en herrebil

Man kan montere børnesæder på alle tre sæder i række to og ved hjælp af ”Magic Flat” funktionen (tilgængelig i 2019) kan de tre individuelle sæder foldes sammen og gemmes væk i gulvet. På række tre i den lange version kan de to sæder rykkes frem og tilbage for at give mere benplads eller fjernes helt for at prioritere bagagerumspladsen.

Bagagerummet er på 775 liter under hattehylden i 5-sæders versionen og op til 4.000 liter til loftet i den lange version med sæderne nede. Har man brug for at transportere lange genstande, er det også muligt at lægge det forreste passagersæde helt ned.

Skydedørene blevet optimeret og giver nu endnu nemmere adgang, eftersom åbningen er gjort større.

Rifter får verdenspremiere ved Genève Motor Show i marts 2018 og bliver lanceret til september.