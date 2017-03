Peugeot løfter sløret for fransk fremtidsvision

Peugeot Instinct Concept giver føreren mulighed for at have kontrollen bag rattet eller lade bilen gøre arbejdet i Autonomous-mode. Der er mulighed at vælge mellem fire forskellige køreindstillinger: Drive Boost er designet til en dynamisk køreoplevelse, Drive Relax bruger ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) til at assistere føreren under kørsel, Autonomous Soft mode er til komfort og giver mulighed for eksempelvis at se en film, mens Autonomous Sharp optimerer rejsetiden med præcis og effektiv kørsel.

Responsivt i-Cockpit

Førerens omgivelser indeholder et såkaldt kinematisk system, som aktiveres, når der skiftes mellem Drive og Autonomous mode. Det kompakte rat og panelet, der indeholder de tangentlignende betjeningsknapper, foldes ind i instrumentpanelet, og speederpedalen forsvinder ind i pedalenheden.