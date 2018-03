For at begrænse vægtforøgelsen er kalechen fremstillet i stof. Det har selvsagt en positiv effekt på vægten, men det har også gjort det muligt at designe et tag, som er meget strømlinet. Huracán Performante Spyder bruger 17 sekunder på at tage taget af, og det kan gøres med hastigheder op til 50 km/t.