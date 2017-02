Pagani præsenterer Huayra Roadster

Hvis du kigger nærmere på Roadsteren, vil du finde mange ligheder fra Coupéen, men Pagani’s nyeste baby har fået flere nye og spændende modifikationer.

Fronten har fået et skarpere/slankere udseende, og grillen er opbygget i et sekskantet design. Samme design følger bilens sider og ender ved de fire udstødninger, der er centeret midt på bagenden.

Derudover er der kommet nye udluftninger i motorhjelmen, og den har fået et sæt nye hjul, der giver Roadsteren et mere karakteristisk look, hvis det altså er muligt for en Pagani.