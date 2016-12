På tværs af USA: Ny Kia Niro sikrer sig grøn Guinness-rekord

Da den nye Niro for nylig ankom til New York City Hall i hjertet af Manhattan, havde den netop tilbagelagt knap 6.000 kilometer. På rådhuset blev Kia Niro officielt tildelt Guinness World Record-titlen for det laveste brændstofforbrug (for hybridbiler) på en køretur tværs over USA. Den nye rekord er på hele 32,6 km/l.

– Vi er ekstremt glade for Niros rekordpræstation. Vores udgangspunkt var at bygge en bil, som var praktisk, så godt ud og kørte langt på literen, og titlen hos Guinness World Record bekræfter, at vi har opfyldt vores målsætning, udtalte Orth Hedrick, som er vice president hos Kia Motors America.

Ingen ændringer foretaget

Niro'en kørte 5.979,4 km fra Los Angeles City Hall til New York City Hall, og bilen brugte kun 183,6 liter brændstof svarende til 4,1 tankfuld. Bilen var en ganske almindelig produktionsmodel til det amerikanske marked - og ikke ændret på nogen måde i forbindelse med forsøget.

Den helt nye Niro Hybrid lander hos de danske Kia-forhandlere lige nu, og den vil kunne fås i tre udstyrsvarianter: Vision, Comfort og Advance.

Prisen for den nye Niro starter ved kr. 299.999,-.

Alle tre versioner er opgivet til en brændstoføkonomi på 26,3 km/l ved blandet kørsel.