Oprør blandt Bil Magasinet-læsere: Vi beholder vores dieselbiler

Men hvad siger Bilbasen?

Bilbasen formidler mere end en halv million handler med brugte biler om året og følger markedet tæt. Det dagsaktuelle udbud på 52.485 brugte biler er reelt et spejl på nybilsalget for fire-fem år siden, så hvordan ser forholdet mellem diesel og benzin ud lige nu?

- Der er en vis konservatisme i premiumklassen, så her efterspørges der fortsat mest diesel," lyder meldingen fra markedsanalytiker Jan Lang.

- Men i den populære Golf-klasse toppede diesel for fire år siden. De små og mere effektive turbobenzinmotorer fra Ford, VW og mange andre har skubbet efterspørgslen over på benzin, og vi forudser, at det samme vil ske blandt de store biler. Traditionelt er en prestigebil som BMW 530d for dem, der er noget ved musikken. En sølvgrå 530d er fortsat en af de mest søgte biler i klassen, men det vil ændre sig inden for kort tid, lyder vurderingen fra Bilbasen.

Benzin i fokus

Jan Lang underbygger sin påstand med et kig på BMW's prissætning af den nye firecylindrede 530i turbobenziner i forhold til den sekscylindrede 530d diesel:

530i benzin med 252 hk kører op til 18,2 km/l og koster 705.000 kr. En 530d med 265 hk kører op til 22,2 km/l og koster 753.000 kr.

- BMW skal prissætte 5-serien, så den er konkurrencedygtig med Mercedes og Audi. Her er det interessant, at den danske importør fokuserer mere på benzin end hidtil. Der er et skifte på vej mod benzin, konkluderer Jan Lang.